Dominique Rosenberg, fundadora de DBS Beauty Store: “Cuando empezamos no estaba muy desarrollado el mercado de la belleza”

En entrevista con Más que un Pitch, la fundadora de DBS Beauty Store, Dominique Rosenberg, nos contó cómo surgió este exitoso proyecto de belleza y cuidado personal.

Consultada por su historia, comentó que “desde muy chica siempre me gustó el rubro de la belleza y cuando me tocó entrar a la universidad tuve que tomar una difícil decisión, la que era seguir dedicándome al tenis-disciplina que llevaba haciendo por años- o entrar a estudiar, lo que para mi familia era muy importante. La universidad de Miami me becó y pude realizar las dos cosas a la vez. El último año tuve que hacer mi práctica en un lugar que tenía un SPA gigantesco y desde ahí me terminé de enamorar del mundo de la belleza”.

Debido a diversas circunstancias, explicó que tuvo que volver a nuestro país, instancia donde cambió su vida para siempre: “Conocí a mi marido, luego de estar 3 meses de vacaciones y estar sin hacer nada. En ese entonces, él tenía un emprendimiento de comida congelada, pero yo siempre le hablaba de las marcas de moda, belleza y lo tenía completamente mareado. En un momento me dijo que calculáramos los servicios, costes, entre otras cosas y decidimos emprender juntos”.

Tras esto, detalló que “al principio no conocíamos cómo era el mercado chileno y decidimos abrir un local de belleza, como para entender cómo era el comportamiento del consumidor acá. A los 10 meses empezamos a importar productos para utilizar en el salón y luego a venderlos a la peluquería de la esquina y distintos locales más. A los 4 o 5 años de estar enviando productos, decidimos abrir nuestras propias tiendas y ahí nació DBS Beauty Store, donde hoy ya tenemos más de 50 tiendas a nivel nacional, esperando abrir una próximamente en Perú”.

