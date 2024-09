Tere Irarrázabal, fundadora de OKWU: “Estar cerca de los clientes es clave”

En entrevista con ‘Más que un Pitch’, la fundadora de OKWU, Tere Irarrázabal, nos contó cómo surgió este increíble proyecto de MakeUp.

Consultada por cómo inicio este emprendimiento, comentó que “soy diseñadora de profesión, pero lo del maquillaje viene de antes. Tengo fotos de niña donde salgo maquillándome y cuando fui creciendo me juntaba con amigas solo para esto. En la universidad empecé a maquillar accidentalmente de forma profesional, porque en ese tiempo no existía el rubro, lo más cercano era ir a una peluquería, pero al ser tan drástico el cambio, la gente no quedaba tan conforme, entonces decidí inmiscuirme en el mundo con maquillajes más naturales y eso llamó mucho la atención”.

Frente a ese boom inicial, “empecé a hacer clases y de ahí todo vino llegando: fotos, editoriales, entre otras cosas. Me metí de lleno al mundo del maquillaje y logré forjar mi estudio, que actualmente lleva 16 años”. Sin embargo, aclaró que “al principio hacía clases en mi departamento, en una pieza de servicio. En ese sentido, fui muy poco arriesgada, cuando tuve un ingreso fijo, pude lanzarme con un estudio, que se ubicó en un local comercial. Sabía desde un inicio que quería vender productos, ya que veía la necesidad de la gente por saber utilizar esto”.

En relación a si tenía algún referente cuando comenzó este proyecto, explicó que “en nuestro país no era muy masivo el rubro, entonces iba a Buenos Aires a aprender y tomar los métodos de enseñanza, me gustaba mucho la metodología de eso”.

