Catalina Aguirre, fundadora de Kumiko: “Cuando un emprendimiento surge por una necesidad real, el porcentaje de éxito es muchísimo mayor”

En entrevista con ‘Más que un Pitch’, la fundadora de Kumiko, Catalina Aguirre, nos contó cómo surgió este gran proyecto de cuidado de la piel que combina mesoterapia, extracto de té Matcha 100% japonés y tecnología europea de vanguardia, encapsulada en fórmulas únicas de acción múltiple que penetran en la dermis.

Para comenzar y explicar el contexto de este surgimiento, Aguirre comentó que “soy periodista, trabajé 15 años en televisión, pero sentía que me encontraba media perdida en la vida. Ingreso a estudiar pedagogía, hago clases en la universidad y cuando vuelvo a la facultad de comunicación, decido estudiar cosmetología, que era algo que me apasionaba durante toda mi vida”. Pese a esos largos años, la fundadora de Kumiko agregó que actualmente “llevo 15 años en la profesión y desde ahí, surge esta idea de poder crear una marca dermocosmética y se origina por una necesidad que veo en el mercado”.

Tras esto último, puntualizó en que “siempre se dice que cuando un emprendimiento surge por una necesidad real, el porcentaje de éxito es muchísimo mayor (…) me di cuenta que esto se necesitaba, porque cuando hacía los tratamientos, mis pacientes me preguntaban con qué podría seguir manteniendo la piel en la casa. Frente a eso, siempre recomendaba distintas marcas para las distintas necesidades, pero no encontraba en una sola todo lo que necesitaba”.

