Fundadora de ‘Tere Gott’: “Mi primer libro para colorear fue un éxito, vendí 500 copias en mi primer día de lanzamiento”

En entrevista con ‘Más que un Pitch’, la fundadora de Tere Gott, nos contó cómo surgió este espacio de arte e innovación y que desafía a las personas a convertirse en Art Queens y Art Kings.

Por cómo creó la idea de este proyecto, María Teresa Gottlieb, contó que “el arte y la creatividad siempre han estado presentes en mi vida y me doy cuenta de esto cuando entré a estudiar Ingeniera Comercial -que duré un año-, ya que sentía que algo me faltaba”. En ese sentido, agregó que “me hago consiente de que al arte me hacía bien a los 25 años. Me fui a vivir a Australia y ahí conocí un libro para colorear, me gustó, pero tenía cosas que me incomodaban como las hojas y la texturas. Pasa el tiempo, llega la pandemia y decido volver a Chile”.

Una vez que vuelve a nuestro país, comentó que enfrentó diversos problemas: “Tenía muchas deudas y empecé a buscar trabajo como diseñadora, en todos lados me cerraron las puertas, lo que gradezco actualmente y frente a esos rechazos supe que ese era el momento para hacer algo mío (…) desarrollé libros para colorear, lancé mi primer producto y fue un éxito, vendí 500 libros en un solo día. Esa cantidad la tenía presupuestada para vender en un mes”.

Consultada por cuál fue la estrategia para lograr ese alcance en época de pandemia, explicó que “Instagram fue el canal que me abrió las puertas para vender todo esto y en ese momento no me lo creía, pero decidí hacerme cargo de la gente que me estaba empezando a seguir”.

¿Quieres conocer todos los detalles de esta historia?. Escucha el podcast de ‘Más Que Un Pitch’ en Spotify o sintoniza el programa de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas, por el 100.1 FM e Infinita.cl.