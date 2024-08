Alejandro Cifuentes, fundador de Crudo sin Censura: “Para emprender uno debe estar dispuesto a perderlo todo”

En entrevista con ‘Más que un Pitch’, el fundador de Crudo sin Censura, Alejandro Cifuentes, nos contó cómo creó este proyecto de carnes, que tiene por lema “la vida es cruda, pero con sabor”.

Consultado por cómo surgió este emprendimiento, comentó que “Siempre tuve esta idea de emprender. Cuando me despiden de una empresa bancaria, me di cuenta de la realidad, pero siempre tuve la idea de hacer Crudo Sin Censura, pero no sabía cómo lo iba a materializar (…) todo parte cuando mi hermano se fue a trabajar a Valdivia para abrir McDonald’s, cuando vuelve, me muestra que trae carne cruda y me volví loco, ya que yo había comido crudo cuando chico, pero nada que ver a como él lo preparó”.

Tras esto, agregó que esa ocasión le abrió los ojos y “vi una oportunidad. Fui al Seremi porque había visto emprendimientos sobre esto, dándome cuenta que la legislación es bastante débil en este ámbito. Tomamos la decisión que el delivery era el camino, solo cuando este trasladaba sushi, comida china o pizza”.

Una vez ya instalado con su local, explicó que él “picaba cebolla, exprimía el limón y compraba la carne, sin saber lo que iba a ser la magnitud de nuestro negocio (…) en esa época no nos habíamos dado cuenta de lo que significaba emprender, porque no sé si saben, pero uno debe estar dispuesto a perderlo todo”.

