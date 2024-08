Felipe Velasco, fundador de ‘Bestias’: “Los primeros zapatos que hice quedaron horribles, eran como de Frankenstein”

En entrevista con ‘Más que un Pitch’, el fundador de ‘Bestias’, Felipe Velasco, nos contó cómo surgió este destacado proyecto de calzado.

“Esto parte por un problema mío; nací con pie plano y juanete. Desde pequeño empecé a investigar el mundo del zapato, porque la mayoría me quedaba mal (…) entré a estudiar diseño industrial y siempre guié mis proyectos a los textiles y cuando salí al mercado, me di cuenta que había muy poca oferta. Me angustié y mi hermana me dijo que me enfocara netamente en el tema de los zapatos”, indicó Velasco.

Tras esto, comentó que siguió la idea que le dio su familiar, pero ocurrieron problemas en el proceso de crear el producto, pero que eso le abrió una ventana de posibilidades: “Mis primeros zapatos quedaron horribles, eran como de Frankenstein. Decidí enviarle mi idea a unos zapateros, pero me llegó algo nada que ver a lo que tenía en mente. Sin embargo, me encantó todo el proceso y me fui a estudiar diseño y calzado en Buenos Aires (…) mientras aprendía, me di cuenta que me quería dedicar a esto el resto de mi vida, me daba lo mismo si me iba bien o mal, pero esto me encantaba, solo quería hacer zapatos”.

En ese sentido, contó que “cuando volví, me arrendé un taller y me contactó Ignacio Ríos, mi actual socio, me preguntó qué es lo que hacía y que si le podía dar pega. En ese entonces yo no tenía ni un solo peso, pero él siempre tuvo iniciativa con esto y puso dos millones de pesos para empezar, cifra que tuve que igualar, para poder irnos de aquí en adelante 50 y 50 con las ganancias”.

