Nicolás Gutiérrez, fundador de Moulie: “Siempre tuvimos un producto diferenciador”

En entrevista con Más que un Pitch, conversamos con Nicolás Gutiérrez, fundador de Moulie, sobre cómo surgió este gran proyecto de chocolates.

Consultado por su historia, Gutiérrez contó que todo surgió en el año 2013, cuando “mi primera socia me ofreció estar a cargo de este proyecto, porque ella no tenía tiempo. Lo pensé, pero me hizo click cuando me señaló que tenía lista la idea de cómo querer hacerlo, ordenarlo y promocionarlo”.

Tras este ofrecimiento, comentó que renunció a su trabajo en una multitienda porque “siempre había querido emprender en algo y se me dio justó la oportunidad”. Además, mencionó que encontró una motivación al estudiar el mercado y darse cuenta de que “lo que había pasado con las chocolaterías, fue lo mismo que pasó con los vinos y las cervezas, donde de la nada empezaron a llegar productos de distinto tipo”. Entonces, frente a ese escenario, “quisimos entrar al mercado con un chocolate ultra premium, hecho a mano, artesanal y con un concepto europeo. La idea era traer la chocolaterías de allá a nuestro país”.

En relación a si este tipo de emprendimientos es más sencillo de administrar que otros, aclaró que “no hay emprendimiento fácil, aunque así lo parezca”, agregando que esta marca siempre contó con una ventaja: “Desde el principio nos dimos cuenta que a la gente le gustó y creo que siempre tuvimos un producto diferenciador”.

