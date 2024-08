Thomás Schulze, fundador de Buffalo Waffles: “Hicimos las primera recetas en una especie de ‘Waffletón’ y fue todo muy improvisado”

En ‘Más que un Pitch’, el fundador de Buffalo Waffles, Thomás Schulze, nos contó la historia de cómo surgió este proyecto, como también sus dificultades y las principales anécdotas.

Un Minuto de Pitch

“Hacemos Waffles, ricos, sexys y contundentes, donde lo innovador es que los hacemos salados, siendo algo nuevo que trajimos a Chile”, indicó Schulze.

Historia

Por cómo surgió este proyecto, comentó que “esto partió con dos amigos haciendo un viaje a Argentina y dentro de las cosas que vimos, observamos un referente de como una especie de Waffles Salados, pero que eran como dobladitas con queso. Mi primera impresión al verlo fue de que este junte no tenía ningún sentido. Pasó un año de ese momento, me había desilusionado con mi carrera y cuando estuve a punto de irme del país, mi socio actual, me dice que lo acompañe a ir a comprar a La Vega”..

Tras esto, contó que “en ese lugar él me hace un Pitch y me comenta que quería hacer la idea de los Waffles Salados, pero que no quería hacerla solo, sino conmigo (…) lo pensé, quería hacerlo y me emocionaba emprender. Fue medio impulsiva la decisión , pero antes de eso, hice cálculos y llegué a la cifra de que teníamos que vender 30 waffles al día para mantener el negocio”.

Una vez tomada la decisión, informó que “ahí nos pusimos a buscar locales, eso era clave, encontramos la zona y empezamos a buscar los productos. Nosotros hicimos las recetas en una especie de Waffletón y todo fue medio improvisado, donde aún siguen algunas de esas recetas”.

Frente a los problemas que enfrentó, sostuvo que la principal dificultad fue su nula experiencia gastronómica:

“Mi acercamiento con la cocina era nula, con suerte sabía pelar una palta, pero mi socio era el intuitivo en ella, siempre tuvo la visión de cómo quería armar el producto”, señaló.

¿Quieres conocer todos los detalles de esta historia?. Escucha el podcast de ‘Más Que Un Pitch’ en Spotify o sintoniza el programa de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas, por el 100.1 FM e Infinita.cl.