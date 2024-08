Diego Carrasco, fundador de Bekanvas: “Cuando empecé no sabía nada de telas”

En entrevista con ‘Más que un Pitch’, el fundador de Bekanvas, Diego Carrasco, nos contó cómo surgió este maravilloso e innovador proyecto de moda.

Consultado por su historia, contó que “partí como el 2019, pero ahí no me llamaba Bekanvas. Estudié arquitectura en Valparaíso y siempre me fijaba que en el Paseo Atkinson le vendían a los turistas dibujos y varias cosas más artesanales. Los miraba y siempre creí que los podía hacer mejor, empecé a hacerlos y me empezó a ir relativamente bien”.

Sin embargo, destacó que “el problema era que ellos tenían permiso para ubicarse ahí y como era nuevo, llamaban a los Carabineros y me echaban del lugar. Siempre tuve la idea de que quería hacer algo nuevo y ahí empecé a estampar poleras pero con un toque mío, ya que era con mis ilustraciones”.

Tras esto, puntualizó en que conoció a una gran persona que lo ayudó para poder forjar su primera instalación:

“Como me iba echando, pasé por varios lugares y un día que estaba triste, un caballero me ofreció su reja para ubicarme y ahí me puse. Vendía poleras, ilustraciones, pero todo muy básico (…) como entendí que me estaba yendo bien y todas las tiendas me compraban mis prendas, decidí invertir -una vez finalizada mi universidad- en un taller para crear mi propio estilo de ropa”, indicó.

Sobre cuáles fueron las dificultades que pasó en sus inicios, sostuvo que era principalmente porque “no estudié moda y no sabía nada de telas, compraba y no sabía qué hacer. Las primeras máquinas que compré no fueron las que pedí. Me pasaron varias cosas, fallé harto, pero no fueron grandes errores”.

