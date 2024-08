Gonzalo Aspillaga, fundador de Mizos: “Le puse este nombre porque me imaginaba a mi hijo diciéndolo”

En entrevista con ‘Más que un Pitch’, Gonzalo Aspillaga, fundador de Mizos, nos contó su historia y cómo llegó a surgir la idea de crear estos snack saludables.

Consultado por su historia, Aspillaga contó que todo partió “el año 2009. Junto a mi esposa nos fuimos a estudiar en el extranjero y tuvimos a nuestro primer hijo, lo que hizo que nos introdujéramos en el mundo más saludable de los alimentos. Allá en Inglaterra, en los supermercados hay secciones exclusivas para snacks más naturales”, agregando que cuando volvieron de su viaje académico “nos dimos cuenta que con esos productos había una oportunidad y necesidad que no estaba cubierta, entonces vimos una gran chance”.

Tras esto, contó que “después de darle varias vueltas, llegamos a esta galleta de arroz, pero queríamos darle sabor para que no fuera tan aburrida y de ahí surgió el concepto de Mizos”. En ese sentido, puntualizó en que el comienzo no fue sencillo, principalmente porque no tenía las herramientas necesarias para crear estos alimentos:

“No sabía cómo hacer galletas de arroz, entonces me metí a internet a buscar varios métodos para poder hacerlas (…) encontramos en Corea del Sur varias máquinas que hacían estas galletas, decidimos juntar las lucas con mi familia y trajimos el artefacto. Es parecida a un refrigerados, la instalamos en un taller que teníamos, la conectamos y se apagó, ahí pensé que la había echado a perder, pero era todo porque mi casa no tenía el voltaje para mantenerla prendida”.

Volviendo a lo anterior, más allá del concepto, explicó el motivo del nombre: “Crear una marca es bien difícil y el nombre es porque me imaginaba a mi hijo diciendo ‘Mis os’, donde os es por la forma de la galleta y ese nombre se transformó fonéticamente, agregándole una z, en Mizos”.

