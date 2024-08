Francisco Ackermann, fundador de Finup: “Al principio hice unos videos bailando, pero no funcionaron”

En entrevista con ´Más que un Pitch’, conversamos con Francisco Ackermann, fundador de Finup, sobre cómo fundó este increíble emprendimiento.

Consultado por su historia, contó que “desde temprana edad me gustó la innovación y el emprendimiento, pero me dediqué a ser intraemprendedor, o sea, haciendo ideas para que las empresas les fuera bien”. Sobre esto, agregó que “empezó a irme muy bien y aumentaron los gastos (…) el tema es que a mis 32 años llegué a un colapso donde me gastaba dinero futuro y empezó un problema grande de deudas”.

Tras esto, puntualizó en que en ese momento “me di cuenta que no tenía educación financiera y ese fue uno de los motivos para hacerme influencer. En 2020 decidí cambiar el rumbo y comencé a escuchar podcast de educación financiera. No creía en psicólogos, ni nada de eso, porque creía que era para personas con problemas, decía eso sin darme cuenta que tenía uno”.

En ese sentido, comentó que “cuando escuché podcast, aprendí y por primera vez llegué con plata a fin de mes, monto que cada vez iba aumentando (…) decidí comentarle a mi pareja que tenía deudas, a lo que ella me dice que también debía dinero, entonces ese fue un momento clave porque decidimos apoyarnos”.

Luego de llegar a finales de mes con plata, “me empecé a acostumbrar, decidí crear un podcast para empezar a hablar de educación financiera, donde me ha ido bien y tengo muchos seguidores (…) como me obsesiones con esta educación, busqué qué es lo que existe en este país, donde descubrí que hay muchos cursos y libros, pero está en un lenguaje de la NASA y ahí empecé a practicar para bajar esta información en simple”, pero antes de eso, aclaró que “al principio hice unos videos bailando, pero no funcionaron”.

Por esto último, argumentó que “al hacer estos videos entendí la importancia de la marca personal. Los realizaba paralelamente al trabajo, donde mis podcast ayudaron mucho a la empresa y pasaron demasiadas cosas entretenidas”.

¿Quieres conocer todos los detalles de esta historia?. Escucha el podcast de ‘Más Que Un Pitch’ en Spotify o sintoniza el programa de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas, por el 100.1 FM e Infinita.cl.