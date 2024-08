María Prieto y origen de Kombuchacha: “Teníamos el desafío de alimentar a mis hijas que eran mañosas para comer”

En entrevista con ‘Más que un Pitch’, conversamos con María Prieto, fundadora de Kombuchacha, para conocer sobre su increíble de emprendimiento.

Un minuto de Pitch

“Es una bebida burbujeante natural, está hecha a base de plantas, donde se puede usar una gama infinita de flora, por lo que es un producto muy entretenido de elaborar. Esto se hace a través de un proceso de fermentación, controlando que no llegue a grado alcohólico, entonces se obtienen los beneficios de ser un producto vivo, dándole a tu cuerpo vida”, indicó Prieto.

Historia

Para comenzar, Prieto sostuvo que “la clave de esta historia, es que no es lineal, no pensamos en hacer un Kombucha profesional, pero siempre tuvimos un desafío que era alimentar a nuestras hijas que eran mañosas para comer”. Frente a esa problemática, comentó que “una amiga me dice que les podría dar Kombucha, pero ahí no sabía lo que era y ella me la hizo. Cuando mi hija la probó, le gustó y ahí decidí investigar mucho más sobre esto”.

Después de esto, informó que “ahí aparece este producto ‘raro’ en la dieta familiar, entonces lo interesante era desarrollarlo en la cocina, donde yo nunca he sido buena (…) empecé a investigar de plantas y las posibilidades, haciendo Kombuchas muy ricas”.

En ese sentido, explicó que “comencé en la casa con esto y la búsqueda para desarrollar esto fue muy intuitiva. Cuando emprendes tienes que creer que es algo en el que te tiene que ir bien, pero lo más importantes es que te guste y los desafíos me motivaban mucho más”

¿Quieres conocer todos los detalles de esta historia?. Escucha el podcast de ‘Más Que Un Pitch’ en Spotify o sintoniza el programa de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas, por el 100.1 FM e Infinita.cl.