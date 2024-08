Óscar Muñoz, fundador de Green Glass y Haciéndola: “Cuando presenté la idea de crear vasos en la universidad, me echaron del grupo”

En entrevista con ‘Más que un Pitch’, conversamos con Óscar Muñoz, fundador de Green Glass y Haciéndola, para conocer su increíble historia de emprendedor.

Un minuto de Pitch

“Green Glass es fabricar los mejores vasos del mundo. Nosotros desarrollamos productos a base de lo que la gente ama y lo hacemos de la forma más sustentable posible”, indicó Muñoz.

Historia

Muñoz contó que esto “parte el 2009, cuando un amigo me preguntó si le podía cortar una botella de vidrio, esta pregunta que me hizo es porque mi madre realizaba productos artesanales a partir de vidrio. Cuando le muestro el primer resultado me dijo que este producto lo podía vender”. Tras esto, agregó que “teníamos un curso en la universidad donde la prueba final era generar un producto para vender 2 millones de pesos, le mostré esta idea a mis compañeros y ellos me echaron del grupo, donde el profesor además me dijo “eres una mierda, nunca vas a ser emprendedor y reprobaste el ramo”.

Sin embargo, esto no quedó ahí, ya que “dio una vuelta, porque me llamó un amigo, le conté lo que me sucedió y convenció al profesor de que me diera otra oportunidad. Estando ahí le pregunto si es que podemos hacer vasos, a este amigo le encantó la idea y pasamos el ramo con varios premios”.

Consultado por lo que había pasado con los compañeros que lo echaron del grupo, contó que “ellos me compraron vasos y los encontraron muy lindos, entonces pensé que eso fue una lección de vida fuerte, porque se dieron vuelta la chaqueta muy rápido”.

