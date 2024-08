Fundador de Lippi y OFKI: “Caí en el momento justo y eso se llama suerte”

En entrevista con ‘Más que un Pitch’, conversamos con Reinaldo Lippi, fundador de Lippi y OFKI, para conocer su grandiosa historia de emprendedor.

Por cómo comenzó este proyecto, Lippi aseguró que “quería darme un gusto y volver a estar arriba de la pelota. A mis 65 años no tengo la fantasía de ser rico, quería hacer un proyecto consciente y estar fuera del concepto de fast fashion”. Frente a eso y las dificultades que se pueden generar en los inicios, planteó que “los errores te dan la experiencia necesaria para emprender nuevos rumbos”.

Consultado por las que cosas que tenía a su favor para comenzar a crear este tipo de productos, señaló que la falta de “angustia” es una de ellas, indicando que esto se debe principalmente a que ya “hice mi vida, entonces todo lo que logre es ganancia pura, pero no todo es plata, sino que la experiencia de subirse nuevamente a la ola es puro beneficio”.

Sobre cómo descubrió esta oportunidad, constató que “yo hacía montaña y no había ropa para esta actividad y ahí detecté un nicho al que me metí sin querer. Como yo me hacía la ropa, me pregunté qué hago con esto y me resultó, fue algo muy orgánico, nunca hubo una planificación”. En ese sentido, destacó que él no es “buen vendedor”, por lo que “caí en el momento justo y eso se llama suerte”.

