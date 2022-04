Puede que hayas pasado por momentos duros en tu vida. Que hayas sorteado desafíos imposibles. Que hayas salido vencedor contra todas las probabilidades. Pero no te has perdido 9 días en el Sahara y has logrado seguir con vida.

¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Así es la increíble historia de supervivencia de Mauro Prósperi, contada en la voz de Tomás Peña en un nuevo episodio de ‘Les Juro Que Es Verdad’.