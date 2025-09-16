IntelicencIA: La ciberseguridad en tiempos de trabajo híbrido

La tecnología ya no está en segundo plano: hoy es el corazón de las empresas y de nuestra vida diaria. Por eso, en el segundo capítulo de IntelicencIA, el podcast conducido por Daniel Silva, la conversación se centra en un tema clave: la seguridad de los datos en un mundo cada vez más digital.

En este episodio, Daniel conversa con Mariano Tropil, especialista en ventas de Lenovo, quien profundiza en cómo el trabajo híbrido cambió radicalmente la forma de relacionarnos con la tecnología. Si antes los sistemas digitales eran un apoyo, hoy son la base de la operación de millones de negocios, lo que hace que la ciberseguridad se vuelva imprescindible.

Mariano explica cómo Lenovo ha desarrollado métodos innovadores para proteger la información sensible, funcionando como un verdadero escudo protector digital. La charla entrega consejos prácticos sobre cómo ser más precavidos, qué factores tener en cuenta al momento de resguardar datos y cuáles son los riesgos más comunes que enfrentan empresas y usuarios.

IntelicencIA busca que no solo aprendamos a usar la tecnología, sino también a entenderla en profundidad, conociendo los desafíos y herramientas que nos permiten vivir en un entorno digital más seguro.

El podcast cuenta con el respaldo de Intel y Lenovo, líderes globales en innovación tecnológica, quienes no solo acompañan esta conversación, sino que también son protagonistas en el desarrollo de soluciones que hacen frente a los retos actuales de la inteligencia artificial y la seguridad digital.

Cada episodio de intelicencIA es una invitación a informarse, aprender y reflexionar sobre cómo la tecnología está transformando nuestra vida. Porque la evolución digital no se detiene, y comprenderla es la mejor forma de aprovecharla.

