IntelicencIA: Un viaje al corazón de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial dejó de ser ciencia ficción para convertirse en parte de nuestra vida diaria. Y porque entenderla es tan necesario como aprender a usar un celular en su tiempo, llega intelicencIA, un nuevo podcast conducido por Daniel Silva que busca acercarnos al mundo de la tecnología de forma clara, entretenida y cercana.

En este episodio, Daniel Silva conversa con Simón Gracia, Corporate Product Manager, quien explica cómo la inteligencia artificial evoluciona minuto a minuto, transformando la manera en que trabajamos, nos comunicamos e interactuamos con el mundo. Desde aplicaciones prácticas que ya utilizamos sin darnos cuenta, hasta los desafíos éticos y sociales que plantea, la conversación abre una ventana al futuro inmediato.

Lo interesante de IntelicencIA es que no se limita a mostrar cómo usar esta tecnología, sino también a entenderla en profundidad. Comprender la inteligencia artificial es clave para aprovechar sus beneficios, tomar decisiones informadas y anticipar los cambios que ya están impactando nuestra vida cotidiana.

Este espacio conecta la innovación con la vida diaria, mostrando cómo los avances tecnológicos influyen en nuestros hábitos, decisiones y posibilidades de desarrollo. Se trata de una invitación a perder el miedo a la IA y comenzar a verla como una herramienta que potencia nuestras capacidades y amplía nuestro horizonte.

El proyecto cuenta con el respaldo de Intel y Lenovo, compañías pioneras y líderes globales en soluciones tecnológicas, que trabajan día a día en el desarrollo de herramientas inteligentes y accesibles. Su participación refuerza la relevancia del podcast, garantizando una mirada actualizada y respaldada por empresas que marcan la pauta en el ecosistema digital.

IntelicencIA no solo es un podcast: es un espacio de aprendizaje y reflexión para todos los que quieran comprender el presente y prepararse para el futuro. Porque la inteligencia artificial no se detiene, y entenderla es el primer paso para aprovechar todo su potencial.

👉 Disponible en Spotify y YouTube.