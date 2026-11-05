“No significa por sí solo un cambio de poder”: Juan Gabriel Valdés advierte por derrota de Trump

En Ahora Es Cuando, el exembajador de Chile en Estados Unidos y excanciller, Juan Gabriel Valdés, analizó el momento político estadounidense tras el revés electoral de Donald Trump y su partido. Valdés calificó la gestión de Trump como un retroceso para los principios democráticos y la institucionalidad, advirtiendo que, si bien su poder en el Congreso se verá restringido como “pato cojo”, aún conserva atribuciones mediante decretos.