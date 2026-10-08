“Esto va a generar un problema para las policías”: Carolina Tohá por Reglas de Uso de la Fuerza

En Ahora Es Cuando, la exministra del Interior, Carolina Tohá, expresó su preocupación por la aprobación de las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). Cuestionó la eliminación del principio de proporcionalidad y la ampliación de las circunstancias en que las policías podrían utilizar armas potencialmente letales, advirtiendo sobre las consecuencias de estos cambios para los procedimientos policiales.