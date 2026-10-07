“Colaboro independiente de que a algunos no les guste”: Senador Flores defiende nueva reforma de seguridad

En Ahora Es Cuando, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, defendió su incorporación al grupo transversal que impulsa una nueva reforma constitucional en materia de seguridad. El parlamentario sostuvo que enfrentar al crimen organizado requiere acuerdos entre distintos sectores políticos y explicó las principales diferencias de la iniciativa con la propuesta original del Gobierno.