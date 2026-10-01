“No puede ser que uno de cada cuatro niños esté bajo la línea de la pobreza”: Ministra Wulf

En Ahora Es Cuando, Juan Manuel Astorga conversó con la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, sobre las prioridades del Gobierno en materia social y los recursos destinados a la infancia en el proyecto de Presupuesto.

La ministra abordó los desafíos del Estado para reducir la pobreza infantil y fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes, destacando la importancia de la prevención, el apoyo a las familias y una mejor focalización de los recursos sociales.