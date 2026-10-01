“El Presidente hizo una presentación adecuada a sus fines”: Luis Eduardo Escobar y Presupuesto 2027

En Más Que Números, Constanza Santa María y Patricio Eskenazi conversaron con Luis Eduardo Escobar, director de Chile 21 y exjefe económico de Jeannette Jara, sobre el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno.

El economista analizó las prioridades y recursos anunciados, poniendo el foco en el crecimiento del gasto, el empleo y la inversión, además de abordar la revisión de programas estatales y la necesidad de conocer el detalle de las reasignaciones contempladas.