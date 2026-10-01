“El Plan Chile Despega es un buen avance, pero es insuficiente”: Exsubsecretario Alejandro Weber

En Más Que Números, Constanza Santa María y Patricio Eskenazi conversaron con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián y exsubsecretario de Hacienda, sobre el proyecto de Presupuesto 2027.

El economista analizó el escenario económico y fiscal con el que Chile enfrenta la discusión presupuestaria, poniendo especial atención en la capacidad del Gobierno para impulsar el empleo y el crecimiento.

También evaluó el Plan Chile Despega y planteó los desafíos para combinar responsabilidad fiscal con medidas de reactivación.