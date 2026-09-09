“No queremos teorías, queremos hechos”: Senador Macaya y dichos de embajador Judd por el estallido

En Ahora Es Cuando, el presidente de la comisión de Hacienda del Senado y senador UDI, Javier Macaya, se refirió a la caída de la fórmula de financiamiento del artículo 4, del proyecto de Sala Cuna Universal. A su juicio, “es una mala decisión legislativa, pero el trámite sigue”.

Por otra parte, el parlamentario se refirió a los dichos del embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd, sobre el estallido social de 2019, y las recientes cifras económicas.