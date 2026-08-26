Senador Núñez: “No sé qué estaba fumando el ministro Arrau cuando hizo esta reforma constitucional”

En Ahora Es Cuando, el senador del Partido Comunista (PC) por la región de Coquimbo, Daniel Núñez, dijo que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “se equivocó” en sus argumentos al presentar al Tribunal Constitucional el requerimiento contra la norma de restitución de servicios básicos en casos de catástrofe. A juicio del funcionario, Quiroz “trató casi de hacer trampa”. Asimismo, el parlamentario cuestionó la reforma constitucional en materia de seguridad, señalando que “a estas alturas ya está muerta”.