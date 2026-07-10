“No es la primera vez que sufro ataques de este tipo”: Paulina Vodanovic sobre Cicardini-Manouchehri

En Ahora Es Cuando, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, aseguró que las críticas recibidas desde la senadora Daniela Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri traspasaron los límites del debate político. Además, defendió su gestión durante la discusión de la megarreforma y afirmó que las diferencias internas deben resolverse en las instancias partidarias y no a través de las redes sociales.