“Me decían yo te encuentro razón, pero me muero de susto de votar”: Schalper por AC contra Grau

En Ahora Es Cuando, el diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, se defendió ante los cuestionamientos que ha enfrentado recientemente tras anunciar su voto en contra de la acusación constitucional dirigida al exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Dijo que colegas de varios partidos le dijeron haberle encontrado razón a su argumento pero expresaron su “susto de votar en esa dirección”, en virtud del nivel de agresividad que podrían recibir.