“Este sistema no tiene suficiente consideración por el mérito académico”: Ministra Arzola y reforma al SAE

En Ahora Es Cuando, la ministra de Educación, María Paz Arzola, planteó la necesidad de mejoras en el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y afirmó que el mecanismo vigente “no tiene suficiente consideración por el mérito académico”. Asimismo, se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionales al menos 4 artículos del proyecto de ley Escuelas Protegidas tras escuchar los alegatos de la oposición.