“Hay que tener cuidado con las expectativas”: Raúl Figueroa advierte por Escuelas Protegidas

En Ahora Es Cuando conversamos con el exministro de Educación y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Raúl Figueroa quien ofreció detalles tras el avance en el Congreso del proyecto de ley Escuelas Protegidas. Advirtió que “hay que tener cuidado con las expectativas”, debido a que la aprobación de este estatuto no representaría la desaparición inmediata de la violencia escolar.