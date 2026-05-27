“Se desfiguró en lo que era su parte central”: Ministro Rabat niega avance de ley de conmutación de penas

En Ahora Es Cuando, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, aseguró que el proyecto de ley de conmutación de penas “se desfiguró en lo que era su parte central”, por lo que no está dentro del plan de trabajo ni en el Congreso.

Asimismo, el secretario de Estado abordó otros temas de la contingencia, entre ellos, la sobrepoblación penal, ampliación y construcción de nuevas cárceles y el Plan de Seguridad del gobierno.