“Yo tengo un solo jefe y se llama José Antonio Kast”: Poduje por protagonismo del ministro Quiroz

En conversación con Ahora Es Cuando, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, fue consultado por la incidencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la ejecución de sus proyectos. Frente a ello, aseguró que, pese al trabajo colaborativo entre ambos, “tiene un solo jefe: se llama José Antonio Kast”.

Asimismo, el secretario de Estado abordó la Ley de Humedales Urbanos y la demolición de viviendas en El Olivar.