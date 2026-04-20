“Espero un poquito más de patriotismo”: Presidente de la UDI por rol opositor ante Ley Miscelánea

En Ahora Es Cuando conversamos Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, sobre el contexto político actual, ante la Ley Miscelánea impulsada por José Antonio Kast.

🎙️#AhoraEsCuando | Diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez por postura de la izquierda ante Plan de Reconstrucción:

“Me empieza a recordar a la oposición que tuvo el presidente Piñera, de negarse a todo, de rechazarlo todo”. pic.twitter.com/ufCogIVNkv

— Radio Infinita (@InfinitaFM) April 20, 2026