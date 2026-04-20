Entrevista Infinita

“Espero un poquito más de patriotismo”: Presidente de la UDI por rol opositor ante Ley Miscelánea

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En Ahora Es Cuando conversamos Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, sobre el contexto político actual, ante la Ley Miscelánea impulsada por José Antonio Kast.