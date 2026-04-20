“Espero un poquito más de patriotismo”: Presidente de la UDI por rol opositor ante Ley Miscelánea
En Ahora Es Cuando conversamos Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, sobre el contexto político actual, ante la Ley Miscelánea impulsada por José Antonio Kast.
🎙️#AhoraEsCuando | Diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez por postura de la izquierda ante Plan de Reconstrucción:
“Me empieza a recordar a la oposición que tuvo el presidente Piñera, de negarse a todo, de rechazarlo todo”. pic.twitter.com/ufCogIVNkv
— Radio Infinita (@InfinitaFM) April 20, 2026
🎙️#AhoraEsCuando | Diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sobre la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional:
“Hemos estado discutiendo este proyecto como si se fuera a votar mañana en la Sala (…) la discusión va a ser larga, de varios meses”. pic.twitter.com/CLgkO2ItWq
— Radio Infinita (@InfinitaFM) April 20, 2026