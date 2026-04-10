Entrevista Infinita

Exministro Figueroa por agresión a Lincolao: “No es muy distinto a lo que vimos en octubre de 2019”

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En Ahora Es Cuando conversamos con el exministro de Educación, Raúl Figueroa, abordó los recientes casos de violencia escolar y se refirió a las agresiones que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile.