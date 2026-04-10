Entrevista Infinita Exministro Figueroa por agresión a Lincolao: “No es muy distinto a lo que vimos en octubre de 2019” En Ahora Es Cuando conversamos con el exministro de Educación, Raúl Figueroa, abordó los recientes casos de violencia escolar y se refirió a las agresiones que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile. 🎙️#AhoraEsCuando | Exministro de Educación, Raúl Figueroa, por agresión a ministra Lincolao en UACh: “Es innegable que existe una responsabilidad del anfitrión” pic.twitter.com/jPKIuWrq1a — Radio Infinita (@InfinitaFM) April 10, 2026

[{"id_post":132375,"post_title":"“Rector de la UACh no llam\u00f3 a la polic\u00eda”: Juan Manuel Astorga y los detalles de agresi\u00f3n a ministra Lincolao","post_link":"\/podcasts\/editorial-infinita-podcast\/2026\/04\/10\/rector-de-la-uach-no-llamo-a-la-policia-juan-manuel-astorga-y-los-detalles-de-agresion-a-ministra-lincolao.html","post_date":"Abr 10 2026","image":"\/sites\/2\/2026\/04\/maxresdefault-16-544x306.jpg","tag_principal":"editorial infinita"},{"id_post":132321,"post_title":"Segundo Piso | Especialistas por efecto pol\u00edtico de agresi\u00f3n a ministra de Ciencias: “Vino como anillo al dedo”","post_link":"\/podcasts\/analisis-politico-rodrigo-bravo\/2026\/04\/09\/segundo-piso-especialistas-por-efecto-politico-de-agresion-a-ministra-de-ciencias-vino-como-anillo-al-dedo.html","post_date":"Abr 09 2026","image":"\/sites\/2\/2026\/04\/maxresdefault-1-4-544x306.jpg","tag_principal":"El an\u00e1lisis pol\u00edtico"},{"id_post":132312,"post_title":"“Es la punta del iceberg”: Biministro de Econom\u00eda y Miner\u00eda por “problemas de gesti\u00f3n” en Codelco","post_link":"\/podcasts\/entrevista-infinita\/2026\/04\/09\/es-la-punta-del-iceberg-biministro-de-economia-y-mineria-por-problemas-de-gestion-en-codelco.html","post_date":"Abr 09 2026","image":"\/sites\/2\/2026\/04\/maxresdefault-15-544x306.jpg","tag_principal":"Ahora es cuando"}]