“Es doloroso, pero es lo que hay que hacer”: Fiscal Valencia por investigaciones dentro del Poder Judicial

En Ahora Es Cuando conversamos con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien calificó como “súper incómodo” el hecho de tener que investigar autoridades del propio sistema de justicia. Sin embargo, destacó que es “lo que hay que hacer”. Asimismo, abordó el caso de Galvarino Apablaza, quien se encuentra prófugo de la justicia argentina por el asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años atrá

🎙️#AhoraEsCuando | Ángel Valencia, Fiscal Nacional, sobre investigar a autoridades del Poder Judicial: “Es muy incómodo”. pic.twitter.com/bA0yauu0g4 — Radio Infinita (@InfinitaFM) April 6, 2026