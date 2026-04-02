Entrevista Infinita

“Hay una intención clara de desestabilización”: Senador Macaya apunta al Partido Comunista

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En Ahora Es Cuando conversamos con Javier Macaya, senador de la UDI, sobre la conmemoración de los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán y la fallida detención en Argentina de Galvarino Apablaza, acusado de ser el autor intelectual de dicho crimen. Asimismo, se refirió a las críticas desde el oficialismo hacia las medidas implementadas por el gobierno de José Antonio Kast ante la crisis energética global por la guerra en Irán.