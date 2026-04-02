“Hay una intención clara de desestabilización”: Senador Macaya apunta al Partido Comunista

En Ahora Es Cuando conversamos con Javier Macaya, senador de la UDI, sobre la conmemoración de los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán y la fallida detención en Argentina de Galvarino Apablaza, acusado de ser el autor intelectual de dicho crimen. Asimismo, se refirió a las críticas desde el oficialismo hacia las medidas implementadas por el gobierno de José Antonio Kast ante la crisis energética global por la guerra en Irán.

🎙️#AhoraEsCuando | Javier Macaya, senador de la UDI, por crimen de Jaime Guzmán: “Hay una intención clara del PC de tener una desestabilización no solamente en esta materia, sino que muchas otras donde minimizan o exaltan”. pic.twitter.com/Jlx09XIAmj — Radio Infinita (@InfinitaFM) April 2, 2026