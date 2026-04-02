“Hay una intención clara de desestabilización”: Senador Macaya apunta al Partido Comunista
En Ahora Es Cuando conversamos con Javier Macaya, senador de la UDI, sobre la conmemoración de los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán y la fallida detención en Argentina de Galvarino Apablaza, acusado de ser el autor intelectual de dicho crimen. Asimismo, se refirió a las críticas desde el oficialismo hacia las medidas implementadas por el gobierno de José Antonio Kast ante la crisis energética global por la guerra en Irán.
🎙️#AhoraEsCuando | Javier Macaya, senador de la UDI, por crimen de Jaime Guzmán:
“Hay una intención clara del PC de tener una desestabilización no solamente en esta materia, sino que muchas otras donde minimizan o exaltan”. pic.twitter.com/Jlx09XIAmj
— Radio Infinita (@InfinitaFM) April 2, 2026
🎙️#AhoraEsCuando | Javier Macaya, senador de la UDI, por medidas del gobierno ante alza del petróleo:
“Lo que más preocupa es ver algunos de mi vereda, desde la derecha, tirando palos al gobierno”. pic.twitter.com/2H40SOyslf
— Radio Infinita (@InfinitaFM) April 2, 2026