Senadora Vodanovic a presidente Kast por supuesta caja fiscal vacía: “El relato está matando el dato”

En Ahora Es Cuando conversamos con la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, para abordar la contingencia nacional, las primeras tres semanas del gobierno de José Antonio Kast y la decisión de retirar su apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU.

🎙️#AhoraEsCuando | Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del PS, sobre retiro de apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU: “Eso de la viabilidad ha sido absurdo porque es la propia Cancillería la que tiene buscar esa viabilidad, los apoyos externos”. pic.twitter.com/0n1JQsv1Ql — Radio Infinita (@InfinitaFM) April 1, 2026