Entrevista Infinita

Senadora Vodanovic a presidente Kast por supuesta caja fiscal vacía: “El relato está matando el dato”

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En Ahora Es Cuando conversamos con la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, para abordar la contingencia nacional, las primeras tres semanas del gobierno de José Antonio Kast y la decisión de retirar su apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU.