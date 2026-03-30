“Nos hemos encontrado con muchas sorpresas”: Director Nacional de Migraciones sobre manejos de la gestión de Boric

En Ahora Es Cuando conversamos con Frank Sauerbaum, Director Nacional de Migraciones, sobre el endurecimiento de las medidas frente a la migración irregular, el rechazo a la regularización de empadronados y los desafíos del gobierno para avanzar en procesos de expulsión.

🎙️#AhoraEsCuando | Frank Sauerbaum, Director Nacional de Migraciones: “Tenemos un volumen importante de personas para expulsar (…) el principal problema que tenemos hoy día para hacer estas expulsiones es la falta de relaciones diplomáticas con Venezuela”. pic.twitter.com/q8yjKyC1yy — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 30, 2026