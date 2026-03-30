Entrevista Infinita

“Nos hemos encontrado con muchas sorpresas”: Director Nacional de Migraciones sobre manejos de la gestión de Boric

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En Ahora Es Cuando conversamos con Frank Sauerbaum, Director Nacional de Migraciones, sobre el endurecimiento de las medidas frente a la migración irregular, el rechazo a la regularización de empadronados y los desafíos del gobierno para avanzar en procesos de expulsión.