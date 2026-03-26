Ministro Ruminot: “La ciudadanía está percibiendo que el Gobierno está actuando”

En Ahora Es Cuando, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, abordó las diferentes iniciativas económicas, políticas y sociales que impulsa el gobierno del presidente José Antonio Kast.

🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de la Segpres valora apoyo del Congreso a medidas por alza de combustible y asegura que la “ciudadanía está percibiendo que el gobierno está actuando” pic.twitter.com/5MDUzaHwKo — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 26, 2026