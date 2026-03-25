Gobierno promete bajar combustibles si cae el petróleo: “Ese es el compromiso que tenemos”
En Ahora Es Cuando conversamos con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien aseguró que si el precio internacional del petróleo baja tras el conflicto, el Gobierno aplicará el mismo mecanismo para reducir de inmediato el valor de los combustibles.
🎙️#AhoraEsCuando | Ministro del Interior, Claudio Alvarado, sobre alza en el precio de los combustibles:
“Es mejor sincerar la realidad”. pic.twitter.com/xyikznghDy
🎙️#AhoraEsCuando | Ministro del Interior, Claudio Alvarado, por retiro de apoyo a postulación de Bachelet a la ONU:
“El contexto y la realidad actual hacían muy difícil que esta candidatura pueda prosperar”. pic.twitter.com/5SwVRosh8L
