Entrevista Infinita

“Por nuestra parte no va a tener ningún apoyo”: Diputada Yeomans y rebaja al impuesto corporativo

Imagen principal

En Ahora Es Cuando conversamos con la diputada del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, sobre las medidas económicas anunciadas por el gobierno del presidente José Antonio Kast y la solicitud de respaldo legislativo para enfrentar el aumento en el precio de los combustibles.