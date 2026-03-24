“Por nuestra parte no va a tener ningún apoyo”: Diputada Yeomans y rebaja al impuesto corporativo
En Ahora Es Cuando conversamos con la diputada del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, sobre las medidas económicas anunciadas por el gobierno del presidente José Antonio Kast y la solicitud de respaldo legislativo para enfrentar el aumento en el precio de los combustibles.
🎙️#AhoraEsCuando | Gael Yeomans, diputada FA, por alza en los combustibles:
“No puede ser que una guerra que no es nuestra tenga como principal consecuencia tocar los bolsillos de las familias chilenas”. pic.twitter.com/TErh8lqtSZ
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 24, 2026