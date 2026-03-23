Rodolfo Carter sobre el Estado de Excepción en La Araucanía: “La violencia sigue estando ahí”

En Ahora Es Cuando, el senador Rodolfo Carter señaló que, pese a la presencia militar en la zona, la violencia en La Araucanía persiste y no se han resuelto las causas de fondo del conflicto.

🎙️#AhoraEsCuando | Rodolfo Carter, senador por La Araucanía: “La campaña del terror de la izquierda sobre que se van a cortar beneficios sociales es absolutamente falsa”. pic.twitter.com/0mfw8Py6sP — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 23, 2026