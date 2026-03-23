Entrevista Infinita

Rodolfo Carter sobre el Estado de Excepción en La Araucanía: “La violencia sigue estando ahí”

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En Ahora Es Cuando, el senador Rodolfo Carter señaló que, pese a la presencia militar en la zona, la violencia en La Araucanía persiste y no se han resuelto las causas de fondo del conflicto.