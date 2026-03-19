Diputado Jaime Mulet (FRVS) y retiro de decretos ambientales: “No veo claridad en los objetivos”

En Ahora Es Cuando conversamos con Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y presidente de la comisión de Constitución, sobre el paquete de medidas anunciado por el gobierno de José Antonio Kast, el retiro de más de 40 decretos ambientales y la configuración del Congreso.

🎙️#AhoraEsCuando | Jaime Mulet, diputado FRVS, sobre retiro de decretos: “No cuestiono la facultad del Presidente de la República (…) lo que no veo es claridad en los objetivos”. pic.twitter.com/mZbtH55B29 — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 19, 2026