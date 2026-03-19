Entrevista Infinita

Diputado Jaime Mulet (FRVS) y retiro de decretos ambientales: “No veo claridad en los objetivos”

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En Ahora Es Cuando conversamos con Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y presidente de la comisión de Constitución, sobre el paquete de medidas anunciado por el gobierno de José Antonio Kast, el retiro de más de 40 decretos ambientales y la configuración del Congreso.