“La sorpresa grande la dio el PDG”: Diputado Jorge Alessandri sobre elección de las mesas

Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, conversó con Ahora Es Cuando sobre su elección marcada por la polémica. Reveló que la economía, la seguridad, la educación, Sala Cuna y migración ordenada son los pilares de su gestión. Asimismo, adelantó que la extradición de Galvarino Apablaza se producirá este viernes.

