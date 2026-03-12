“La sorpresa grande la dio el PDG”: Diputado Jorge Alessandri sobre elección de las mesas
Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, conversó con Ahora Es Cuando sobre su elección marcada por la polémica. Reveló que la economía, la seguridad, la educación, Sala Cuna y migración ordenada son los pilares de su gestión. Asimismo, adelantó que la extradición de Galvarino Apablaza se producirá este viernes.
🎙️#AhoraEsCuando | Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados, sobre “descuelgues” en votación por la presidencia:
"Tú no te puedes descolgar si nunca estuviste colgado".
March 12, 2026
🎙️#AhoraEsCuando | Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados:
"Va a ser difícil, fue por pocos votos, no tenemos la mayoría, pero estamos partiendo mejor que en las últimas nueve legislaturas".
March 12, 2026