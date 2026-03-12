Entrevista Infinita

“La sorpresa grande la dio el PDG”: Diputado Jorge Alessandri sobre elección de las mesas

Imagen principal

Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, conversó con Ahora Es Cuando sobre su elección marcada por la polémica. Reveló que la economía, la seguridad, la educación, Sala Cuna y migración ordenada son los pilares de su gestión. Asimismo, adelantó que la extradición de Galvarino Apablaza se producirá este viernes.