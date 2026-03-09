“Se hizo de manera opaca”: Presidente de la UDI sobre polémica por cable chino
En Ahora Es Cuando conversamos con Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, sobre el cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, el impacto del cable chino en las relaciones internacionales de Chile y las implicaciones del proyecto de ley de conmutación de penas.
🎙️#AhoraEsCuando | Guillermo Ramírez, diputado UDI, sobre cable chino:
“Lo que hizo el presidente Boric nos enfrenta a China y EEUU. El presidente Kast va a tener que reparar esto”. pic.twitter.com/KoetW22fLP
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 9, 2026
🎙️#AhoraEsCuando | Guillermo Ramírez, diputado UDI, sobre contradicción entre discurso de “mano dura” contra la delincuencia y conmutación de penas:
“Sería una mala señal”. pic.twitter.com/4d0smdzSGE
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 9, 2026