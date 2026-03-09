Entrevista Infinita

“Se hizo de manera opaca”: Presidente de la UDI sobre polémica por cable chino

En Ahora Es Cuando conversamos con Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, sobre el cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, el impacto del cable chino en las relaciones internacionales de Chile y las implicaciones del proyecto de ley de conmutación de penas.