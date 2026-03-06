Entrevista Infinita

“Oposición constructiva”: Exministro Marcos Barraza sobre nuevo rol del PC en el gobierno de Kast

En Ahora Es Cuando conversamos con Marcos Barraza, diputado electo del Partido Comunista (PC) y exministro, sobre la polémica en torno al cable chino, el proyecto de conmutación de penas y el cónclave oficialista, previsto para este viernes 6 de marzo.