“Oposición constructiva”: Exministro Marcos Barraza sobre nuevo rol del PC en el gobierno de Kast
En Ahora Es Cuando conversamos con Marcos Barraza, diputado electo del Partido Comunista (PC) y exministro, sobre la polémica en torno al cable chino, el proyecto de conmutación de penas y el cónclave oficialista, previsto para este viernes 6 de marzo.
🎙️#AhoraEsCuando | Marcos Barraza, diputado electo:
“El gran aprendizaje es que somos un partido de transformaciones y que somos altamente incidentes en la política pública”. pic.twitter.com/USelbFMW2I
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 6, 2026
🎙️#AhoraEsCuando | Marcos Barraza, diputado electo, por cable chino:
“Quedó muy claro que el Presidente electo tenía conocimiento de la situación y no la ponderaron en la dimensión que correspondía. Con esto se desmorona a su vez el discurso de que ‘Chile se cae a pedazos'”. pic.twitter.com/c0Q28g3C8r
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 6, 2026
🎙️#AhoraEsCuando | Marcos Barraza, diputado electo:
“Lo que no puede hacer el gobierno del presidente Kast es ideologizar las decisiones de intercambio económico y ceder a las presiones de EEUU es ideologizar las decisiones económicas”. pic.twitter.com/xtmLsPpkmq
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 6, 2026