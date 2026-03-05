Entrevista Infinita

“Se hizo oídos sordos”: Gajardo advierte sobre “proyecto que pone en riesgo la seguridad del país”

Imagen principal

En Ahora Es Cuando, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, criticó la aprobación en general del proyecto sobre cumplimiento alternativo de penas, impulsado por senadores de oposición. A su juicio, la iniciativa presenta graves deficiencias técnicas y podría permitir que personas condenadas por delitos graves cumplan sus penas en sus domicilios, lo que, según advirtió, podría afectar la seguridad pública.