“Se hizo oídos sordos”: Gajardo advierte sobre “proyecto que pone en riesgo la seguridad del país”
En Ahora Es Cuando, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, criticó la aprobación en general del proyecto sobre cumplimiento alternativo de penas, impulsado por senadores de oposición. A su juicio, la iniciativa presenta graves deficiencias técnicas y podría permitir que personas condenadas por delitos graves cumplan sus penas en sus domicilios, lo que, según advirtió, podría afectar la seguridad pública.
🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre proyecto que conmuta penas a reos:
“Es contrario a los tratados internacionales que ha suscrito Chile (…) es una impunidad encubierta”. pic.twitter.com/GS6EHmjOXA
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 5, 2026
🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre proyecto que conmuta penas a reos:
“El informe de la Corte Suprema es muy contundente (…) es bastante inexplicable el que esto se haya aprobado”. pic.twitter.com/PpQYfw456y
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 5, 2026
🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, tras suspensión de bilaterales con gobierno de Kast:
“Estamos absolutamente disponibles a retomar las conversaciones”. pic.twitter.com/XjS6sXLLPS
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 5, 2026