Excanciller Heraldo Muñoz sobre posible apoyo de Kast a Bachelet: “Se anotaría un punto de unidad nacional”

En Ahora Es Cuando conversamos con el excanciller Heraldo Muñoz respecto de la polémica en torno al cable chino que derivó en el quiebre entre los gobiernos de Gabriel Boric y de José Antonio Kast.

Al respecto, el exministro de Relaciones Exteriores puso paño fríos a la situación, señalando que si bien “hubo muchas torpezas comunicacionales y confusiones” por parte de la administración del presidente Boric, “eso no quita que al final de cuentas no hay un proyecto que haya sido aprobado”.

🎙️#AhoraEsCuando | Excanciller Heraldo Muñoz tras revocación de visas a funcionarios chilenos: “A mí juicio, es una advertencia hacia el gobierno próximo”. pic.twitter.com/MCzSfguDk5 — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 5, 2026