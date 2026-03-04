“Boric actuó con liviandad”: Futuro ministro José García Ruminot sobre cable chino
José García Ruminot, senador y futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), conversó con Ahora Es Cuando para entregar más detalles sobre la suspensión de las reuniones bilaterales de traspaso y la agenda legislativa del presidente José Antonio Kast.
🎙️#AhoraEsCuando | Senador José García Ruminot y quiebre por cable chino:
“Cuando uno quiere comunicarse con alguien y más aún para poder conversar e informar detalladamente materias tan relevantes para el país, uno siempre encuentra la forma para hacerlo”. pic.twitter.com/24IC42Nboi
🎙️#AhoraEsCuando | Senador José García Ruminot sobre cambio de mando:
“Espero que la ceremonia sea como ha sido siempre, republicana”. pic.twitter.com/ccouEsTKbd
🎙️#AhoraEsCuando | Senador José García Ruminot sobre retomar bilaterales:
“No descarto nada, pero va a ser difícil”. pic.twitter.com/HrzmA92F2q
