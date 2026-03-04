Entrevista Infinita

“Boric actuó con liviandad”: Futuro ministro José García Ruminot sobre cable chino

Imagen principal

José García Ruminot, senador y futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), conversó con Ahora Es Cuando para entregar más detalles sobre la suspensión de las reuniones bilaterales de traspaso y la agenda legislativa del presidente José Antonio Kast.