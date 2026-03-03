“El FES es más barato que el CAE”: Ministro de Educación defiende proyecto impulsado por Boric
En Ahora Es Cuando conversamos con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, respecto de los proyectos legislativos pendientes como el Financiamiento para la Educación Superior (FES) y Sala Cuna Universal. Asimismo, se refirió a la nueva tensión en el traspaso de mando entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast. Esto, a propósito de la suspensión de bilaterales tras la breve reunión entre las autoridades marcada por la polémica del cable chino.
🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de Educación, Nicolás Cataldo:
“Enviamos durante enero a la oposición las indicaciones escritas de Sala Cuna y del FES. No es cierto que no se conozcan”. pic.twitter.com/tLHUdEvemf
🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de Educación, Nicolás Cataldo:
“Llegué a la convicción de que la única forma de contener un desangre financiero para la cartera es eliminando el CAE”. pic.twitter.com/zkOtkDAeo8
🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, por tensiones en el traspaso de mando:
“Ha sido bien inusual la forma. Estamos en un período de polarización importante”. pic.twitter.com/HTdEZWCRPW
