“El FES es más barato que el CAE”: Ministro de Educación defiende proyecto impulsado por Boric

En Ahora Es Cuando conversamos con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, respecto de los proyectos legislativos pendientes como el Financiamiento para la Educación Superior (FES) y Sala Cuna Universal. Asimismo, se refirió a la nueva tensión en el traspaso de mando entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast. Esto, a propósito de la suspensión de bilaterales tras la breve reunión entre las autoridades marcada por la polémica del cable chino. 

 