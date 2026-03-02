Entrevista Infinita

“Ha sido un desastre”: Iván Poduje sobre reconstrucción de megaincendio de Valparaíso

Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, acudió al estudio de Radio Infinita para conversar con Juan Manuel Astorga sobre el cambio de mando, los desafíos de la cartera y además realizó una evaluación del gobierno actual.