“Ha sido un desastre”: Iván Poduje sobre reconstrucción de megaincendio de Valparaíso
Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, acudió al estudio de Radio Infinita para conversar con Juan Manuel Astorga sobre el cambio de mando, los desafíos de la cartera y además realizó una evaluación del gobierno actual.
🎙️#AhoraEsCuando | Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda, tras incendios en Viña del Mar:
“(La reconstrucción) ha sido un desastre”. pic.twitter.com/al8hdCL8IY
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 2, 2026
🎙️#AhoraEsCuando | Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda:
“En este gobierno se han paralizado proyectos de vivienda social. En el caso del incendio, para salvaguardar el entorno de un belloto del norte”. pic.twitter.com/oKENHRsfxJ
🎙️#AhoraEsCuando | Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda:
“Hay una parte de eso que tengo que erradicar y ya lo erradiqué. Yo no soy panelista de un programa, no soy columnista”. pic.twitter.com/7INCSQy2CC
